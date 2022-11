Vins et coquillages de Noël Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Vins et coquillages de Noël Lambesc, 10 décembre 2022, Lambesc. Vins et coquillages de Noël

12 Avenue de Badonviller Château de Calavon Lambesc Bouches-du-Rhne

2022-12-10 11:00:00 11:00:00 – 2022-12-10 14:00:00 14:00:00

Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller

Lambesc

Bouches-du-Rhne Lambesc Menu de fête :

. Huitres gratinées foie gras ou truffe

. Plateaux de coquillages de l’étang de Thau

. Desserts de saison du Chef Coquerel

. Vins bio du domaine et de Crozes-Hermitage

Concert gratuit de La Bluesaille.



***

Entrée libre. Sur réservation: 04.42.57.15.37

Tenue chaude recommandée. En cas d’intempérie, le déjeuner se fera dans la cave. C’est un samedi pas comme les autres qui s’invite à Calavon. L’occasion de célébrer Noël autour d’un déjeuner de fête et d’un concert live. +33 4 42 57 15 37 Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller Lambesc

