Ces rendez-vous gourmands mettent à l’honneur le patrimoine gastronomique de Nouvelle-Aquitaine et des vins du monde élaborés par des communautés vigneronnes, détentrices de savoir-faire séculaires. Qu’il soit frais, salé, fumé ou décliné en tartinables, le poisson révèle de formidables possibilités d’accord. Offrant des textures et des palettes de saveurs variés, le poisson s’accorde aussi bien avec des blancs jeunes et frais, des rosés de caractère ou bien des rouges légers, aux tanins ronds et souples. Sortez des sentiers battus le temps de cet atelier pour découvrir des mariages surprenants entre vins du monde et poissons de Nouvelle-Aquitaine ! Au cours de cet atelier, vous pourrez déguster les mets suivants : Tarama de l’Entreprise Conserverie de l’île d’Oléron « La Lumineuse » Mulet fumé de Fumette Œufs de Truites de Dordogne de la Pisciculture des eaux de l’Inval En partenariat avec l’AANA (l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine) et les partenaires viticoles de la Cité du vin.

PLEIN TARIF 25 € TARIF ABONNÉ / ÉTUDIANT 20 €

Ces rendez-vous gourmands mettent à l'honneur le patrimoine gastronomique de Nouvelle-Aquitaine et des vins du monde élaborés par des communautés vigneronnes, détentrices de savoir-faire séculaires. La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux

2022-04-07T18:30:00 2022-04-07T19:30:00;2022-04-07T20:30:00 2022-04-07T21:30:00

