Vins de plaine, vins de Terroir…les différences! Ammerschwihr

2021-11-06 16:30:00 – 2021-11-06 18:30:00

Ammerschwihr 68770 Ammerschwihr EUR Le Domaine Freyburger Marcel vous propose une dégustation originale et ludique, durant laquelle vos sens seront mis en éveil !

Nous vous convions à la rencontre avec nos vins issus de sélections parcellaires et aux caractères si différents.

5 vins du Domaine serons accordés à des bouchées en parfait accord… Venez stimuler vos papilles… et rejoignez-nous pour tenter l’expérience !

Au programme

– Visite de notre belle cave en foudre de chêne

– Initiation à la dégustation

– Apprentissage de la notion de terroir

– Apprentissage de la notion de sélection parcellaire

– Découverte du Grand Cru Kaefferkopf

