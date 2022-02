Vins de Croatie La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Le 3ème jeudi du mois, en collaboration avec ses partenaires viticoles, la Cité du Vin vous propose de partir à la découverte d’une région ou d’un pays producteur de vins. Le vignoble croate reflète la richesse de son territoire : ancré majoritairement sur le littoral et les îles, il connait également une forte influence alpine qui donne à ses vins un caractère unique. Cet atelier vous fera découvrir sa tradition viticole d’au moins 2500 ans, avec des cépages locaux souvent méconnus. Dégustation de 3 vins. Animé par : Barbara Bacic, fondatrice de Les robes de l’Est, spécialiste des vins d’Europe, du Sud Est et du Caucase En partenariat avec : Vina Croatia Vous participez régulièrement à nos afterworks de dégustation ? Pensez à notre carte de fidélité Afterwork ! Dès 5 ateliers afterworks effectués, nous vous offrons le 6ème ! Votre carte de fidélité fonctionne pour des ateliers en tarif plein mais aussi en tarif réduit et abonnés. N’oubliez pas de la demander à nos sommeliers.

PLEIN TARIF 19 € TARIF ABONNÉ / ÉTUDIANT 15,20 €

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux Gironde

2022-02-17T18:30:00 2022-02-17T19:30:00;2022-02-17T20:30:00 2022-02-17T21:30:00

