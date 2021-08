Bordeaux Bordeaux Bordeaux, Gironde Vins de Bordeaux et pâtisseries de Nouvelle-Aquitaine à la Cité du Vin Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Vins de Bordeaux et pâtisseries de Nouvelle-Aquitaine à la Cité du Vin Bordeaux, 14 octobre 2021, Bordeaux. Vins de Bordeaux et pâtisseries de Nouvelle-Aquitaine à la Cité du Vin 2021-10-14 – 2021-10-14

Bordeaux Gironde 19.2 EUR Dans le cadre de l’événement “Le Fascinant Week-End Vignoble et Découvertes” qui aura lieu du 14 au 17 octobre 2021 sur toute la France, nous vous proposons de consommer mieux et local en participant à cet afterwork !

Venez explorer une palette d’accords possibles entre 3 spécialités sucrées issues du patrimoine gastronomique de la Nouvelle-Aquitaine et 3 crus des vignobles bordelais. En partenariat avec l’AANA (l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine) et le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux

Avec le soutien de Maison Johanès Boubée Dans le cadre de l’événement “Le Fascinant Week-End Vignoble et Découvertes” qui aura lieu du 14 au 17 octobre 2021 sur toute la France, nous vous proposons de consommer mieux et local en participant à cet afterwork !

Venez explorer une palette d’accords possibles entre 3 spécialités sucrées issues du patrimoine gastronomique de la Nouvelle-Aquitaine et 3 crus des vignobles bordelais. En partenariat avec l’AANA (l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine) et le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux

Avec le soutien de Maison Johanès Boubée +33 5 56 16 20 20 Dans le cadre de l’événement “Le Fascinant Week-End Vignoble et Découvertes” qui aura lieu du 14 au 17 octobre 2021 sur toute la France, nous vous proposons de consommer mieux et local en participant à cet afterwork !

Venez explorer une palette d’accords possibles entre 3 spécialités sucrées issues du patrimoine gastronomique de la Nouvelle-Aquitaine et 3 crus des vignobles bordelais. En partenariat avec l’AANA (l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine) et le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux

Avec le soutien de Maison Johanès Boubée dernière mise à jour : 2021-08-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bordeaux Adresse Ville Bordeaux lieuville 44.85684#-0.56177