le jeudi 18 novembre

Le 3ème jeudi du mois, en collaboration avec ses partenaires viticoles, la Cité du Vin vous propose de partir à la découverte d’une région ou d’un pays producteur de vins. Au cours de cet atelier de dégustation, découvrez 4 vins issus des cuvées spéciales de Belgique ! Connu pour la qualité de ses bières, la Belgique recèle aussi un très beau terroir viticole. Ces dernières années, ce vignoble modeste a connu un développement continu avec une nette augmentation de la surface plantée. En raison de sa situation septentrionale, la Belgique produit aujourd’hui principalement des vins blancs et des vins effervescents. A travers cet atelier, nous vous emmènerons à la découverte de ce vignoble méconnu présenté par Fabrizio Bucella, célèbre sommelier et zythologue (discipline qui se consacre à l’étude de la bière, du brassage et des brasseries, tant au point de vue historique, que technique ou gustatif !) et professeur à l’Université libre de Bruxelles. Animé par : Fabrizio Bucella En partenariat avec : L’association des vignerons de Wallonie & Flandres.

PLEIN TARIF 18 € TARIF ABONNÉ / ÉTUDIANT 14,40 €

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux

2021-11-18T18:30:00 2021-11-18T19:30:00;2021-11-18T20:30:00 2021-11-18T21:30:00

