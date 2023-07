Soirée à Vinovalie Vinovalie Parnac, 17 août 2023, Parnac.

Parnac,Lot

Venez nous retrouver le Jeudi 17 Aout à la cave de Vinovalie pour une soirée de détente sur l’herbe fraiche à partir de 19h30.

Petit kir de bienvenu offert. Repas composé d’une paella, dessert, proposé à 16€. Bien entendu, le tout dans une ambiance musicale !

Le bar à vin vous attend pour l’achat des bouteilles lors de votre repas.

Rien de plus simple pour venir, inscrivez-vous sur le site de réservation en ligne..

2023-08-17 19:30:00 fin : 2023-08-17 . 16 EUR.

Vinovalie

Parnac 46140 Lot Occitanie



Come and join us on Thursday August 17th at the Vinovalie winery for a relaxing evening on the fresh grass from 7.30pm.

Welcome kir offered. Paella and dessert available at 16? And, of course, music!

The wine bar awaits you to purchase bottles with your meal.

If you’d like to come along, just register on our online reservation site.

Acompáñenos el jueves 17 de agosto en la bodega de Vinovalie para disfrutar de una velada relajante sobre la hierba fresca a partir de las 19.30 horas.

Bebida de bienvenida. Paella y postre a partir de 16? Y, por supuesto, ¡habrá música en directo!

El bar de vinos te espera para que compres botellas con tu comida.

Venir es muy fácil, sólo tienes que inscribirte en el sitio de reservas en línea.

Treffen Sie uns am Donnerstag, den 17. August im Weinkeller von Vinovalie und genießen Sie ab 19:30 Uhr einen entspannten Abend auf dem frischen Gras.

Ein kleiner Kir zur Begrüßung wird angeboten. Das Essen, bestehend aus Paella und Dessert, wird für 16? angeboten. Selbstverständlich wird das Ganze von Musik begleitet!

In der Weinbar können Sie während des Essens Flaschen kaufen.

Die Anreise ist ganz einfach: Melden Sie sich auf der Website für die Online-Reservierung an.

Mise à jour le 2023-07-13 par ADT46