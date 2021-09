Taradeau Château de Saint Martin Taradeau, Var VinoSpirit Expériences Château de Saint Martin Taradeau Catégories d’évènement: Taradeau

Var

La Journée du patrimoine le 19 septembre au Château de Saint Martin: – Balades à dos d’âne – Visites de la villa gallo-romaine (horaires à venir) – Visites en parcours libre des Vinoscénies dans la cave souterraine et du musée LiquoStories – Soupe au pistou + dessert + verre de vin : 25€ par personne – Dégustations de nos produits (vins et spiritueux)

Entrée libre. Repas sur réservations

La Journée du Patrimoine au Château de Saint Martin: plongez dans l'univers des vins et des spiritueux!

