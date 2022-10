Vinomedia, salon du vin Turckheim Turckheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Turckheim

Vinomedia, salon du vin Turckheim, 11 novembre 2022, Turckheim. Vinomedia, salon du vin

rue de l’Huilerie Turckheim Haut-Rhin

2022-11-11 – 2022-11-11 Turckheim

Haut-Rhin Turckheim EUR Vinomedia fêtera la 1ère édition du salon de Turckheim!

Nous vous accueillons dans une ambiance chaleureuse et dans les meilleures conditions.

Venez à la rencontre de dizaines de producteurs vignerons indépendants et soigneusement sélectionnés. Convivialité et partages sont les maîtres mots de ce rendez-vous annuel. Vous pourrez partager de bons moments autour d’une même passion, découvrir et déguster leurs produits et profiter de prix salon pour remplir votre cave !

Grâce au format de notre salon, vous ferez le tour de France en une heure pour trouver votre bonheur parmi les dernières cuvées. Venez à la rencontre de nos 50 vignerons venus de toute la France pour une balade viticole conviviale et ludique ! Gastronomie: stands de foie gras, charcuterie, tapenades, fromages… +33 4 72 80 02 89 Turckheim

