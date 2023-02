VINOFOLIE JARDINS AU CHÂTEAU DE FLAUGERGUES, 1 juin 2023, Montpellier .

VINOFOLIE JARDINS AU CHÂTEAU DE FLAUGERGUES

1744, avenue Albert Einstein Montpellier Herault

2023-06-01 – 2023-06-01

Montpellier

Herault

Les Vinofolies remplacent les Apér’O Jardins et les Afterworks

On investit les différents espaces du Château en déclinant selon le lieu, la musique et la restauration proposée !

Ambiance musicale avec le Duo Lumen et le traiteur Cabiron pour une restauration saveurs « sud et camargues » sans oublier bien sûr les cuvées du château servies par l’équipe au bar à vin à quelques pas des vignes du domaines

Réservation fortement recommandée (à venir)

+33 4 99 52 66 37

