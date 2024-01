VINOFOLIE JARDINS AU CHÂTEAU DE FLAUGERGUES Montpellier, mardi 9 juillet 2024.

VINOFOLIE JARDINS AU CHÂTEAU DE FLAUGERGUES Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-09 19:30:00

fin : 2024-07-09 23:00:00

Les Vinofolies reviennent pour une nouvelle saison !

Venez déguster les cuvées du Château dans une ambiance festive !

Venez danser au rythme des groupes What Else Trio dans la cour du Mas, The Littles sur les grands airs des Beatles, et Hacenoba pour une soirée cubaine endiablée sur la terrasse du Château !

Restauration proposée par le traiteur Cabiron.

Le droit d’entrée est de 6 € incluant une dégustation des vins de Flaugergues. Si vous êtes adhérents à Art Flau, vous pouvez bénéficier de l’entrée gratuite.

Réservation fortement recommandée

Billetterie à venir

1744, avenue Albert Einstein

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



