Gironde Bourg 18 EUR Pour la 6e année, VinoCabaret revient pour faire voyager vos sens à l’occasion d’une soirée spectacle et dégustations !

8 châteaux nous accueillent entre Côtes de Bourg et Bordeaux. L’évènement débutera avec une dégustation, accompagnée d’une planchette gastronomique composée de produits locaux.

Le temps fort de la soirée sera le nouveau spectacle de la Compagnie Imagine, « Ivresses » puis une deuxième dégustation.

Vous pourrez également profiter d’une exposition du photographe-vidéaste Claude Clin ainsi que d’une brocante éphémère, « Lazy Summer », proposée Véronique Bué. Merc 13 Bourg sur Gironde-Château La Croix Davids

Merc 20 St Laurent d’Arce-Château de l’Hurbe

Jeudi 21 Gauriac- BOW-jardins de la mairie

Merc 27 Bourg-Château Clos du Notaire

Jeudi 28 St André-Château Jacquet

3 août St Mariens-Château Le Camplat

4 août Tauriac-Château Brûlesécaille

10 août Bourg-Château de Croûte +33 6 15 98 80 55 Pour la 6e année, VinoCabaret revient pour faire voyager vos sens à l’occasion d’une soirée spectacle et dégustations !

