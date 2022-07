Vinobalade au château La Levrette Saint-Seurin-de-Cursac, 7 juillet 2022, Saint-Seurin-de-Cursac.

Vinobalade au château La Levrette

2 route de Muchit Saint-Seurin-de-Cursac Gironde

2022-07-07 18:00:00 – 2022-07-07 23:00:00

Saint-Seurin-de-Cursac

Gironde

Saint-Seurin-de-Cursac

10 EUR Partagez un moment convivial et chaleureux au château La Levrette autour d’une vinobalade !

Cet été, nos vignerons vous ouvrent les portes de leur propriété le temps d’une soirée pour partager un moment de convivialité autour des vins de l’appellation.

Au programme :

18h : accompagné du vigneron, profitez d’une balade commentée dans les vignes et découvrez le vignoble et sa biodiversité.

20h : visitez ensuite la propriété et le chai du vigneron qui vous dévoilera les secrets de ses vins de Blaye Côtes de Bordeaux. Vous partagerez alors un verre de vin à l’apéritif.

20h30 : dans un cadre chaleureux, dinez à la table du vigneron et prolongez la soirée dans une ambiance festive !

Château la Levrette

Saint-Seurin-de-Cursac

