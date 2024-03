Vino y se fué Latté Marseille 2e Arrondissement, samedi 20 avril 2024.

Vino y se fué Latté Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Vino y se fué vous donne rendez-vous au Latté samedi 20 avril pour une soirée cumbia tropicale.

Vino y se Fué est une bande tropical-latine avec une identité unique. Un mélange de Cumbia et des rythmes très dansants.

Ces musiciens puisent leurs influences musicales dans les standards de Cumbia colombienne et ses influences sonores dans la Cumbia Chicha du Pérou ! Au menu Cumbia Sabrosa, Impros Hip hop, riffs de guitares psychédéliques et lignes de basse bien lourdes pour transporter le public dans un état de transe. Les 4 musiciens originaires du Venezuela , Colombie , Équateur, et d’Argentine sont bien connus de la scène Cumbia Marseillaise et sont prêts à vous faire voyager Pa’ bailar y gozar !!



Roberto, chant et saxo

Sergio, basse

Juan, guitare , chant

Mello, percussion et chant 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 21:30:00

fin : 2024-04-20

Latté 16 Rue De l’Evêché

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Vino y se fué Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-14 par Ville de Marseille