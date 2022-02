Vino y se Fué L’intermediaire, 18 février 2022, Marseille.

Vino y se fue, c’est le genre de groupe qui arrive avec 10 morceaux dans son répertoire, mais qui n’en joue que 5 sur les 10 prévus et qui improvise les 5 autres à la manière des cumbieros traditionnels latino-américains. Vino y se Fue puise ses influences musicales dans les standards de Cumbia colombienne et ses influences sonores dans la Cumbia Villera Argentine et dans la Chicha du Perou! Au menu, Cumbia Sabrosa, Impros Hip hop, riffs de guitares psychédéliques, synthé stratosphériques et lignes de basse bien lourdes pour transporter le public dans un état de transe. Les 5 musiciens originaires du Venezuela, de Colombie, d’Argentine, d’Equateur et de France sont bien connus de la scène Cumbia Marseillaise et sont prêts à vous faire décoller et voyager !

