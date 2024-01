Vino y se Fué Droit au fut Marseille, samedi 10 février 2024.

Vino y se Fué ♫CUMBIA♫ Samedi 10 février, 20h00 Droit au fut 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T20:00:00+01:00 – 2024-02-11T01:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T20:00:00+01:00 – 2024-02-11T01:00:00+01:00

Vino y se Fué vous emmène dans un voyage enivrant au cœur de la musique tropical-latine ! Avec une identité unique, cette bande dynamique fusionne la Cumbia colombienne avec les rythmes entraînants de la Cumbia Chicha péruvienne.

Laissez-vous emporter par la Cumbia Sabrosa, des improvisations Hip Hop, des riffs de guitares psychédéliques et des lignes de basse bien lourdes, créant une ambiance trance captivante. Les 4 musiciens talentueux, originaires du Venezuela, de l’Équateur, de l’Argentine et de la Colombie, sont des habitués de la scène Cumbia Marseillaise. Ils sont prêts à vous faire vibrer et danser Pa’ bailar y gozar !!

Rencontrez les membres de la bande :

Roberto Voix et Saxo

Sergio Basse et Voix

Juan Guitare et Voix

Mello Percussions et Voix

Une expérience musicale unique qui vous transportera vers un voyage culturel en Amérique latine !

INFOS PRATIQUES

Street food & drinks Latinos à partir de 18h00

Entrée payante à partir de 21:00

Sur place 6€ avec une conso

Réservation de table 0666200321

_____________________________________________________________

