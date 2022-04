Vino Y Se Fue CinéBar, 8 avril 2022, Marseille.

Vino Y Se Fue

CinéBar, le vendredi 8 avril à 20:30

Vino y se Fue puise ses influences musicales dans les standards de Cumbia colombienne et ses influences sonores dans la Cumbia Chicha du Perou ! Au menu : Cumbia Sabrosa, Impros Hip hop, riffs de guitares psychédéliques et lignes de basse bien lourdes pour transporter le public dans un état de transe. Les 4 musiciens originaires du Venezuela, ecuador , d’Argentine et de Finlande sont bien connus de la scène Cumbia Marseillaise et sont prêts à vous faire voyager Pa’ bailar y gozar !! Roberto : chant et saxo Hannes : basse Juan : guitare , chant Mello : percussion et chant

5€

♫CUMBIA♫

CinéBar 11, rue Curiol 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



