Conférence sur le cycle végétatif de la vigne Vino Social Club Lézat-sur-Lèze, 16 septembre 2023, Lézat-sur-Lèze.

Les membres de l’association Vino Social Club proposeront un atelier/conférence sur le cycle végétatif de la vigne et les cépages. Cela sera suivi d’une dégustation.

Il est possible que la date coïncide avec la période de vendange des vignes. Il sera alors possible d’assister au pressage des grappes de raisin.

Vino Social Club Avenue des moulins, 09210 Lézat-sur-Lèze Lézat-sur-Lèze 09210 Ariège Occitanie https://www.facebook.com/VinoSocialClubLezat/ [{« type »: « email », « value »: « lezatpatrimoine09@gmail.com »}] Le Vino Social Club est une association à Lézat-sur-Lèze ayant pour objectif de favoriser la connaissance et la découverte des vins, des alcools et spiritueux par des cycles ou séances d’initiation et d’information. Elle organise des animations et événements festifs en lien. L’association se situe dans les anciens abattoirs de la ville. Les anciens abattoirs sont situés « avenue des moulins », avant le pont sur la Lèze en contrebas de la route à gauche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

