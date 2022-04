VINO ESCAPE JUSQU’À LA LIE Roujan Roujan Catégories d’évènement: Hérault

Roujan Hérault Roujan Après avoir réuni votre cuvée personnelle, il vous faudra du nez, rester souples et vifs pour ne pas vous laissez bouchonner ! Une fois les idées décantées, peut être atteindrez-vous une finale remarquable ?

Vous l’aurez compris votre prochain escape game sur le vin est à déguster sans modération !

+33 4 67 24 52 45 https://www.chateau-cassan.com/

