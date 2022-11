Vinicio Capossela L’Alhambra – Théâtre Music-Hall, 13 décembre 2022, Paris-10E-Arrondissement.

Le mardi 13 décembre 2022

de 20h00 à 22h30

. payant

Décrit comme visionnaire par le New York Times, Vinicio Capossela est sans doute le singer-songwriter le plus célèbre d’Italie. Auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste, poète, et écrivain, il est souvent surnommé le Tom Waits italien. Une légende vivante, en somme. Adoré dans son pays, ce sombre magicien des mots a réussi à imposer son aura lunaire à l’international, multipliant les tournées aux quatre coins du globe et les collaborations prestigieuses. Le personnage excentrique et insaisissable qu’il incarne fascine au point de faire de lui une des figures les plus mythiques de la canzione italiana.

L’Alhambra – Théâtre Music-Hall 21 Rue Yves Toudic 75010 Paris-10E-Arrondissement

