### Rencontres, débats et ateliers Découvrez les 65 rencontres et les 110 invité·es de la programmation “Vingt mille lieux sur la Terre” de [L’histoire à venir 2022](https://2022.lhistoireavenir.eu/). Un vagabondage qui nous mènera tout autour de la planète, de la préhistoire à nos jours, pour comprendre ce que les lieux ont fait à notre histoire. Du 12 au 15 mai 2022, la 5e édition du festival L’histoire à venir proposera plus de soixante rencontres, débats et ateliers dans différents lieux de Toulouse. Chercheur·ses en histoire, en sciences humaines et sociales, auteur·rices et journalistes exploreront les « Vingt mille lieux sur la Terre » qui viendront nourrir la thématique de l’édition 2022. Les lieux façonnent nos rapports au monde : les sociétés humaines et animales comme les milieux naturels s’inscrivent dans des espaces qui sont autant le produit de nos interactions qu’un cadre qui les contraint. Les lieux définissent les appartenances sociales et juridiques, fondent les sociétés politiques, déterminent les relations entre voisins proches ou lointains. Ils peuvent générer des droits, incarner une souveraineté́, conférer une dimension sacrée, offrir des ressources. Parce que nous habitons toujours quelque part, nous nous pensons à partir de ces espaces, que nous aborderons durant le festival à différentes échelles : de la grotte à la steppe, de la maison au voisinage, de l’espace national ou impérial aux circulations océaniques ou transcontinentales, de la citoyenneté́ aux migrations. Ce vagabondage nous mènera tout autour de la planète, de la préhistoire à nos jours, pour comprendre ce que les lieux ont fait à notre histoire. Nos deux thématiques pérennes, « Histoire et démocratie » et « Écrire l’histoire », ainsi que des rencontres autour des ouvrages qui ont marqué́ l’année éditoriale éclaireront les débats actuels en histoire et en sciences sociales. ### + d’infos [Site Le Vent des Signes](https://www.leventdessignes.fr/class/gmea-in-a-landscape_alessandro-bosetti_violaine-lochu_nina-garcia_arnaud-riviere/) //www.youtube.com/embed/PpYP9nGTHZg ![]() ### Infos pratiques : * Jeudi 14 avril à 19h

Tarifs : 8€ à 5€ (Billetterie au Vent des signes au 05 61 42 10 70)

