Bouches-du-Rhône Les installations et tableaux de Nicolas Clauss sont des œuvres sans fin, qui continuent à s’écrire toutes seules une fois installées, selon un principe programmé de hasard, toujours en mouvement.

Pour Vingt-mille saisons il travaille avec cent personnes, âgées chacune de 1 à 100 ans et réalise de courts films avec eux, avec leurs regards. Il construit ensuite, avec leurs portraits, une installation vidéo monumentale sur le plateau du théâtre. Une installation vidéo monumentale de Nicolas Clauss qui réunit 100 personnes, âgées chacune de 1 à 100 ans. boisdelaune@aixenprovence.fr +33 4 88 71 74 80 http://www.boisdelaune.fr/ Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence

