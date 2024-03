Vingt-cinq ans après Augsbourg… La Déclaration commune sur la justification par la foi Facultés Loyola Paris Paris, mercredi 24 avril 2024.

Vingt-cinq ans après Augsbourg… La Déclaration commune sur la justification par la foi Soirée débat Mercredi 24 avril, 19h30 Facultés Loyola Paris

Un événement majeur a vu le jour il y a vingt-cinq ans : à Augsbourg a été signée, le 31 octobre 1999, la Déclaration commune sur la justification par la foi. Cette Déclaration, adoptée par l’Église catholique romaine et la Fédération luthérienne mondiale, affirmait un consensus de fond sur la question centrale du salut, qui avait donné lieu à de si vives controverses depuis le 16e siècle. Elle a été ratifiée en 2006 par le Conseil méthodiste mondial, puis, en 2017, par la Communion mondiale d’Églises réformées et par la Communion anglicane.

Le 25e anniversaire de cette Déclaration offre l’opportunité, non seulement de faire mémoire d’un tel événement, mais surtout d’évaluer sa réception et de réfléchir sur ses enjeux à la fois théologiques et pastoraux.

Avec :André BIRMELE, Michel FÉDOU, Anne-Cathy GRABER et Emmanuelle SEYBOLDT

Avec :André BIRMELE, Michel FÉDOU, Anne-Cathy GRABER et Emmanuelle SEYBOLDT

Facultés Loyola Paris 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris