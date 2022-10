Vingoss Project + The Big Hustle New Morning, 29 octobre 2022, Paris.

Le samedi 29 octobre 2022

de 19h30 à 00h00

. payant Tarif New Morning : 19.80 EUR

Les meilleurs représentants de la nouvelle scène funk parisienne, réunis sur un double plateau exceptionnel.

VINGOSS PROJECT

Caractérisé par son Funk progressif, VINGOSS PROJECT est un des groupes émergents les plus prometteurs de la scène Soul-Funk-Groove française. Que ce soit en live ou dans son 1er album (à paraître chez INOUÏE le 4 novembre 2022), cette jeune formation combine avec bonheur parties instrumentales et chantées, non sans rappeler Roy Ayers, Prince ou Michael Jackson…

Porté par l’énergie positive d’Hugo, son bassiste leader et autodidacted, le groupe propose des compositions originales aux accents pop et modern funk, faisant la part belle aux mélodies entraînantes et progressions hypnotiques.

Grâce à une alchimie sincère, VINGOSS PROJECT propage un Funk efficace et cathartique !

LINE UP : Hugo Vingoss (Basse,Voix), Samuel Souissa (Batterie,Sampler), Julien Routtier (Claviers), Asila Lily Lula (Voix), Sami Fraoui (Voix), Stéphane De San Nicolas (Percussions), Raphaël Berrien (Guitare)

THE BIG HUSTLE

Très inspiré par les années 70, avec un son furieusement actuel, The Big Hustle se nourrit du Funk de du Jazz Funk de cette époque florissante avec des échappées rock, hip-hop, afro-beat, soul et même électro. Le groupe offre un voyage musical intense et éclectique. Sur scène, c’est un choc d’énergie qui électrise le corps et l’esprit !

Formé à Paris en 2014 et influencé par la nouvelle scène funk et le jazz électrique de cette période (Snarky Puppy, Soulive, Lettuce, ou encore Electro Deluxe), The Big Hustle est un des fleurons du groove made in France. Avec sa section cuivre puissante et précise, une rythmique funky et rock’n’roll à la fois et la présence de percussions dans le groupe, la musique du groupe offre une palette de couleurs vaste et variée, tour à tour mélodique et technique, intime et festive ! Avec 3 albums et 3 EPs, The Big Hustle peut aussi se targuer de réunir et de collaborer régulièrement avec les meilleurs musiciens de la scène française et internationale : Nina Attal, Manu Dibango, Malted Milk, Charles Pasi, Juan Rozoff, Electro Deluxe, Beat Assailant…

LINE UP : Thomas Faure (Saxophone ténor), Vincent Echard (Trompette), Jérôme Cornelis (Saxophone alto), Joseph Champagnon (Guitare/chant), Stéphane Miñana (Batterie), Sébastien Levanneur (Basse), Fred Dupont (Claviers)

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Contact : https://www.newmorning.com/20221029-5602-vingoss-project-the-big-hustle.html https://www.facebook.com/events/1145525422987719/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.facebook.com/events/1145525422987719/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.newmorning.com/20221029-5602-vingoss-project-the-big-hustle.html

