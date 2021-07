Paris New Morning Paris Vingoss Project New Morning Paris Catégorie d’évènement: Paris

La Grande Marmite du Funk est une nouvelle soirée qui réunit à tour de rôle, ou parfois tous en même temps, les cadors du funk en France ou leurs poulains les plus prometteurs. Pour cette seconde édition, après les HORNDOGZ, c’est au tour du VINGOSS PROJECT de s’y plonger ! Porté par les compositions de son bassiste autodidacte et fruit d’une émulation de jeunes talents débordants, VINGOSS PROJECT nourrit son funk progressif de soul, de hip-hop et de jazz-funk dans la droite lignée des funkateers français des Gréements de Fortune et des Horndogz… Cette fusion bouillante -inspirée par Michael Jackson, James Brown, Roy Ayers, Prince ou George Clinton- sera bientôt matérialisée par un album studio à paraître très prochainement. Concerts -> Autre concert New Morning 9 Rue des Petites Écuries Paris 75010

