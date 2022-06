VINEUZ’ART – Exposition La Vineuse sur Fregande La Vineuse sur Fregande Catégories d’évènement: La Vineuse sur Fregande

2022-07-14 10:00:00 – 2022-07-19 18:00:00

Saône-et-Loire La Vineuse sur Fregande EUR 0 0 Exposition de 13 artistes de la région dont 5 du collectif et 8 invités. Peintures, photos, sculptures, céramiques d’art. Les participants : Nathalie BAUDRY (photos anciennes), Alain CORDIER (sculptures), Pascal GRANGA (photographies), Hélène HIBOU (peintures), Mari KOKO (peintures), Renata LAYLOU (pastels), Giedre MADSEN (photographies), Pele MADSEN (peintures), Bernardo NAREA (peintures), Monik Aline NINIO (peintures), Daniel PERRIER (sculptures et peintures), Patricia RIMBERT (peintures et sculptures), Jean-Louis RIVIÈRE (dessins graphiques) mkninio@free.fr +33 3 85 59 63 17 Exposition de 13 artistes de la région dont 5 du collectif et 8 invités. Peintures, photos, sculptures, céramiques d’art. Les participants : Nathalie BAUDRY (photos anciennes), Alain CORDIER (sculptures), Pascal GRANGA (photographies), Hélène HIBOU (peintures), Mari KOKO (peintures), Renata LAYLOU (pastels), Giedre MADSEN (photographies), Pele MADSEN (peintures), Bernardo NAREA (peintures), Monik Aline NINIO (peintures), Daniel PERRIER (sculptures et peintures), Patricia RIMBERT (peintures et sculptures), Jean-Louis RIVIÈRE (dessins graphiques) Le Bourg LA GRANGE DE LA DÎME La Vineuse sur Fregande

