Marché de Noël Vineuil, 3 décembre 2023, Vineuil.

Vineuil,Indre

Venez nombreux au marché de Noël de Vineuil organisé par le Comité des Fêtes..

Dimanche 2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 19:00:00. EUR.

Vineuil 36110 Indre Centre-Val de Loire



Come to the Christmas market of Vineuil organized by the Comité des Fêtes.

Venga al mercado de Navidad de Vineuil organizado por el Comité de Fiestas.

Kommen Sie zahlreich zum Weihnachtsmarkt in Vineuil, der vom Comité des Fêtes organisiert wird.

Mise à jour le 2023-11-16 par BERRY