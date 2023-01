Vinées Tonnerroises – Salon des vins Tonnerre Tonnerre Catégories d’Évènement: Tonnerre

Vinées Tonnerroises – Salon des vins Hotel Dieu de Tonnerre Place Marguerite de Bourgogne Tonnerre

2023-04-08 11:30:00 – 2023-04-09 16:30:00

Yonne EUR 2 2 3000 visiteurs et amateurs de vin se retrouvent tous les ans au cœur du grandiose bâtiment du XIIIe siècle.

A seulement 2h de Paris, Tonnerre est une ville Bourguignonne sur la route de Compostelle, traversée par le canal de Bourgogne et l’Armançon, qui abrite un patrimoine architectural d’exception dont la mystérieuse Fosse Dionne en plein cœur du centre-ville.

Plus de 60 exposants et 27 appellations Bourguignonnes vous attendent pour le week-end de Pâques. TOUS AU CHATEAU – Hotel Dieu de Tonnerre

