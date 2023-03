Vinées Tonnerroises – Salon des vins Place Marguerite de Bourgogne Tonnerre Tonnerre Catégories d’Évènement: Tonnerre

Yonne Tonnerre Le salon des vins des Hospices de Tonnerre existe depuis 25 ans et regroupe plus de 40 vignerons présentant 27 appellations Bourguignonnes, dans la cadre exceptionnel de l’Hôtel Dieu Marguerite de Bourgogne, bâti au XIIIe siècle.

Des producteurs de produits locaux vous feront découvrir des saveurs à marier avec nos vins.

De nombreuses animations se déroulent tout au long de la journée, pour les petits et les grands. communication@vineestonnerroises.com +33 3 86 55 14 48 http://www.vineestonnerroises.com/ Place Marguerite de Bourgogne Hôtel-Dieu Notre Dame des Fontenilles Tonnerre

