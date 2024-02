Vindediou: la fête des vins en Réolais La Réole, samedi 27 avril 2024.

Vindediou: la fête des vins en Réolais La Réole Gironde

Rendez-vous sur les quais de La Réole en bord de Garonne pour partager ensemble une journée conviviale et festive autour du vin et d’autres surprises … Munit de votre PASS Dégustation vous pourrez profiter des dégustations et animations prévues. Il comprend un porte gobelet, un verre à l’effigie de l’événement et une première dégustation !

Cet événement est dédié aux vignerons du territoire et à leurs familles c’est pourquoi la moitié de l’inscription sera reversée à l’association Solidarité Paysans.

Repas fermier sur place avec deux formules proposées par La ferme du Moulinat et les Eleveurs girondains. Pour accompagner les dégustations; des tapas , des huîtres et des gâteaux maison.

Animations: Fabrication artisanale de barriques, exposition de jarres et amphores, toute la journée 6 groupes de musique se succéderont pour vous accompagner danns vos dégustattions! 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-27 23:00:00

Quais de Garonne

La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine

