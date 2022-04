VINCLAJ + ALESSANDRO VALDERRAMA La Dame de Canton Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

VINCLAJ + ALESSANDRO VALDERRAMA La Dame de Canton, 26 mai 2022, Paris. Le jeudi 26 mai 2022

de 20h30 à 23h00

. payant 12€

VINCLAJ est un duo – père/fils – partagé entre Electro, Pop Urbaine, Musiques du Monde, Latino, Funk & Soul. Il ondule des textes capables de vous emporter dans son voyage aux accords parfaits. Chef d’orchestre de ses samples et de ses contours acoustiques, VINCLAJ est en osmose avec son beat syncopé, métissé. Sur scène, le groupe met en avant son instrument de prédilection : la batterie. ALESSANDRO VALDERRAMA Alessandro Valderrama est un auteur- compositeur-interpète d’origine péruvienne. Arrivé en France en 2019 à l’âge de 18 ans, il partage son talent et sa sensibilité artistique dans le métro et dans les rues de Paris. En 2021, il est finaliste de « La France a un Incroyable Talent 2021 ». Habitué des covers, il vous dévoilera son parcours et ses compositions de styles pop & chanson anglaise. En 2022, le film « El Dorado », dans lequel il est l’acteur principal, est en compétition au festival Nikon. La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Paris

14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m) 325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Contact : https://www.billetweb.fr/vinclaj-alessandro-valderrama

