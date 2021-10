Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Vinciane Despret / Les oiseaux sont-ils musiciens ? Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Vinciane Despret / Les oiseaux sont-ils musiciens ? Philharmonie de Paris, 31 mars 2022

de 19h à 20h

gratuit

Au fil de la saison, la Philharmonie invite de grandes figures du monde artistique ou du monde des idées à porter un regard sur la musique et s'interroger sur le sens de l'écoute. Comment la musique participe-t-elle au monde en train de se faire et comment le monde s'inscrit-il en elle ? Peut-elle nous permettre d'aborder sous un nouveau jour des questions éthiques, politiques et sociales depuis le point de vue du philosophe, de l'artiste ou de l'historien ? Quels imaginaires, quelles fictions, quelles représentations véhicule-t-elle ou libère-t-elle ?

