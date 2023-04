CONCERT – ÉGLISE DE VINCEY Vincey Vincey Catégories d’Évènement: Vincey

Vosges Vincey . Voix d’hommes, période XVI au XXI siècle

Répertoire classique Bepi de Marzi, Schubert, Schumann durupt.annick@yahoo.fr +33 6 79 69 71 71 Vincey

