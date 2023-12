Vincent Touchard trio Le Son de la Terre Paris 05, 30 mars 2024, Paris 05.

Le samedi 30 mars 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Billetterie concert Vincent Touchard trio : 25 EUR

Venez assister au concert de sortie d’album du Vincent Touchard trio. « L’air du temps »

L’air du Temps est le second album du batteur – compositeur Vincent Touchard. Il propose avec ce nouvel enregistrement de traduire l’époque en musique, en jetant un regard poétique et décalé sur une actualité bien souvent troublée.

Il explore pour l’occasion la formule reine du jazz, le trio piano – contrebasse – batterie, idéale pour incarner l’essence profondément mélodique de sa musique. Il s’est entouré de Jean-Charles Acquaviva au piano et Gabriel Midon à la contrebasse, deux musiciens sensibles dont les esthétiques s’accordent parfaitement avec son univers musical. Fidèle à ses inspirations : les couleurs du classique, l’énergie de la pop et les rythmiques du monde s’entremêlent et sont autant d’occasions pour les trois compères d’exprimer leur talent d’interprète. Le résultat est d’une grande fluidité, l’évidence et la clarté des thèmes, la cohérence et la musicalité des improvisions, tout s’aligne pour proposer un album lyrique, sobre et élégant qui restera longtemps dans l’air du temps.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05

Contact : https://www.sondelaterre.fr/event/vincent-touchard-trio/#billetterie

Vincent Touchard trio