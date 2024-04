VINCENT STRAZZIERI TRIO hotbrass Aix-en-Provence, vendredi 12 avril 2024.

VINCENT STRAZZIERI TRIO ♫JAZZ♫ Vendredi 12 avril, 21h00 hotbrass 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T21:00:00+02:00 – 2024-04-12T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-12T21:00:00+02:00 – 2024-04-12T23:59:00+02:00

Vincent Strazzieri débute la musique à l’âge de 6 ans. Il prend des cours particuliers de piano classique et c’est à l’âge de 13 ans qu’il commence à s’intéresser au jazz. Il se révèle très vite comme un artiste complet, tour à tour contrebassiste, saxophoniste ou trompettiste, avec un jeu influencé par les grands musiciens avec qui il a eu la chance de jouer: Johnny GRIFFIN, Jerry BERGONZI (concert à la cité de la musique de Marseille), Boris POKORA, Olivier TEMIME (…). Il accompagne Rémi VIGNOLO, Hugo LIPPI, “PLUME”, Michael CHERET, Jérôme BARDE (…). Il est également un acteur très actif de la scène régionale.

On le retrouve pour cette soirée, à ses premiers amours au piano en trio avec les talentueux et trop peu entendus dans notre région, Gérard Maurin à la contrebasse et Jean Pierre Arnaud à la batterie.

Vincent Strazzieri Piano

Gérard Maurin Contrebasse

Jean Pierre Arnaud Batterie

https://youtu.be/sxHnSpo7irw

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

hotbrass 1857 Chemin d’Eguilles, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/delphine-nerot-quartet1&multi=32812&margin=no_margin&color=E6C300&parent=hotbrass&margin=no_margin&color=E6C300 »}] [{« data »: {« author »: « VincentStrazzieri », « cache_age »: 86400, « description »: « Vincent Strazzieri trio + III – Teaser de l’album « One time »nnVincent Strazzieri: piano & saxophonenSylvain Romano: contrebassenJean-Pierre Arnaud: batterienJulien Alour: trompette & buglenOlivier Chaussade: saxophonesnRomain Morello: trombonenCompositions & arrangements: Vincent StrazzierinnSortie le 5 mai 2018nnEnregistru00e9 les 12 & 13 septembre 2017 au Studio BnPrise de son/mixage/mastering: Lionel DandinenImages: Claire Penotnncontact: vincent.strazzieri@gmail.comnvincentstrazzieri.com », « type »: « video », « title »: « Vincent Strazzieri trio + III – Teaser de l’album « One time » », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/sxHnSpo7irw/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=sxHnSpo7irw », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UChWRW5pp8I74Cd4uRWC-qHw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/sxHnSpo7irw »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]