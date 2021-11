Vincent Roussel – François Wong DuoSolo2 Data, 24 novembre 2021, Marseille.

[http://www.francoiswong.net](http://www.francoiswong.net) Wong DuoSolo2 (Musiques improvisées) Vincent Roussel Batteur et percussionniste autodidacte, Il envisage la batterie et les percussions comme un ensemble sensible et modulaire – qu’elles soient paroles, rythmes, textures ou bruits – dans une perspective musicale mais aussi performative. Son vocabulaire est attentif aux gestes, aux accidents, aux silences, aux dynamiques. Il ne s’agit pas d’idée, de projection ou de réflexion mais bel et bien d’un état de connexion avec soi même, les autres et l’espace dont l’instant est le cadre. Sa pratique de l’improvisation se développe autant en solo (Petit vacarme), en duo (Pierre Borel), en trio (Sven Jalsco, Lisières), qu’en grand ensemble (Grand8) ou avec de la poésie (Forge) ou de la danse (Annabelle Pirlot). Il joue également dans plusieurs groupes de musique occitane d’inspiration traditionnelle (Iranhe, Desmoustousi). [https://database.shareimpro.eu/fr/person/vincent-roussel](https://database.shareimpro.eu/fr/person/vincent-roussel) François Wong Saxophoniste et compositeur, il œuvre dans le champ des musiques improvisée, électronique et électro- acoustique. Il se produit régulièrement du solo au grand ensemble et a co-initié Grand8, grand ensemble de musique improvisée basé à Marseille. Dans ses recherches, il développe des systèmes intégrant saxophone et électronique. Il augmente l’instrument via des machines logicielles, et intègre des systèmes de diffusion adaptés aux projets : multiphonie, amplis guitare ou basse… Son activité est parfois liée à des résidences (Muse en Circuit, GMEA Albi, GMEM Marseille) pour travailler sur cette chaîne instrument – outils de transformation sonore hard/soft – diffusion du son. Il est également compositeur de musique électro-acoustique et écrit des pièces acousmatiques et mixtes. www.francoiswong.net 19h00 > 22h • Entre trois et six euros 44, rue des bons enfants Marseille

Entre 3 & 6€

Data 44, rue des bons enfants 13006 Marseille



2021-11-24T19:00:00 2021-11-24T22:00:00