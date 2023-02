VINCENT ROCA ET WALLY 150 KG A DEUX… LA CANOPEE, 3 juin 2023, RUFFEC.

VINCENT ROCA ET WALLY 150 KG A DEUX… LA CANOPEE. Un spectacle à la date du 2023-06-03 (2023-06-03 au ) 20:30. Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

LA CANOPEE Présente : ce spectacle . Drôle de rencontre faite d'admiration et de complicité, entre Vincent Roca, ex-chroniqueur dans l'émission Le fou du roi, virtuose des mots, et Wally, chanteur de chansons courtes, drôles, absurdes et poétiques à la fois ! Ensemble, ils se livrent sans retenue à un combat à mots nus, et ces deux as de la langue française ont de la plume ! Avec pour seules armes une guitare aérienne, deux pupitres venus à pied, un humour malicieux et une bonne humeur contagieuse. Absolument délicieux !N° téléphone accès PMR :05 45 31 32 82

LA CANOPEE RUFFEC Place du Jumelage Charente

N° téléphone accès PMR :05 45 31 32 82. EUR18.0 18.0 euros

