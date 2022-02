Vincent Roca Bijou Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Spectacle Vincent Roca de A à Z (abécédaire aléatoire) On adore Vincent Roca ! Là où le “One Man Show” moderne s’impose un rire toutes les 34 secondes, là où les artistes s’obligent à des vannes faciles parfois à la limite du bon goût, Vincent Roca prend le contre-pied : des textes affutés, des jeux de mots innocents et tellement bien placés, des sourires souvent remplacés par des éclats de rire. On finit par se dire que la langue française est magique quand elle est si bien utilisée, mise au service d’un humour d’une finesse unique. Ne ratez pas cet abécédaire. Il vous laissera sans voix ! ### Plus d’infos [Site du Bijou](https://le-bijou.soticket.net/evenement/08-02-2022-21-30-vincent-roca) ![]() ### Infos pratiques Du 8 au 10 février à 21h30

Tarifs : 13€ / 9€ / Carnets Plein feux / Pass découverte

