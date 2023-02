Vincent Prémel – Chansons Le Barbe, 17 février 2023, Plouha .

Vincent Prémel – Chansons

2023-02-17 20:00:00 – 2023-02-17 22:30:00

Vincent Prémel nous livre un deuxième carnet de chansons avec l’album « Fleurs de béton » réalisé par Gwendal Mainguy, 3 ans après son premier album « Un café, une bière ou un tour du monde ». Ces 12 nouveaux titres éclosent et fleurissent dans l’envie constante de trouver de la poésie dans chaque interstice du quotidien. Des fleurs de béton comme autant d’actes de résistance pour continuer le chemin, optimiste et combatif. Pour garder cette soif de vivre et d’explorer le monde en cueillant chaque moment, chaque partage, chaque soleil. Vincent Prémel nous retrace ses carnets de voyage et nous embarque de l’île d’Ouessant à La Havane, du bout de sa rue à l’archipel du Cap-Vert en oscillant entre morceaux intimistes et odes à la fête. Une invitation à l’ailleurs, à la rencontre et au désir d’aller plus loin pour voir comment les autres vivent. Vincent Prémel, né en 1983 à Saint-Brieuc, sort son 1er album solo en 2019. Auteur-compositeur-interprète au sein de différents groupes depuis une vingtaine d’années, il poursuit sa route en chantant sa bourlingue, ses voyages et ses rencontres. Au gré des chansons composées ou récoltées, il dessine la bande originale de sa vie. Sur scène, il se produit en solo, duo, trio ou quartet avec une scénographie adaptée à chacune de ces formules.

lebarbeplouha@gmail.com +33 6 58 10 77 38

