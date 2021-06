La Seyne-sur-Mer Parc de la Navale La Seyne-sur-Mer, Var Vincent Pompetti en dédicace au 12ème Festival BD Bulles en Seyne Parc de la Navale La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

Vincent Pompetti en dédicace au 12ème Festival BD Bulles en Seyne Parc de la Navale, 12 juin 2021-12 juin 2021, La Seyne-sur-Mer. Vincent Pompetti en dédicace au 12ème Festival BD Bulles en Seyne

du samedi 12 juin au dimanche 13 juin à Parc de la Navale

Bulles en Seyne est un Festival annuel de BD organisé à La Seyne sur mer (Var) par l’association « Au Tour de la B.D. » le deuxième week-end de juin. Plus d’une trentaine d’auteurs internationaux (scénaristes, dessinateurs, coloristes) seront présents dont notre talentueux auteur et artiste Vincent Pompetti. Du samedi 12 au dimanche 13 juin 2021 de 10h à 18h. Lieu Parc de La Navale cours Toussaint Merle 83500 La Seyne-sur-Mer [https://www.facebook.com/BullesEnSeyne/](https://www.facebook.com/BullesEnSeyne/) Plus d’une trentaine d’auteurs internationaux (scénaristes, dessinateurs, coloristes) seront présents dont notre talentueux auteur et artiste Vincent Pompetti. Parc de la Navale cours Toussaint Merle 83500 La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T10:00:00 2021-06-12T18:00:00;2021-06-13T10:00:00 2021-06-13T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer, Var Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc de la Navale Adresse cours Toussaint Merle 83500 La Seyne-sur-Mer Ville La Seyne-sur-Mer lieuville Parc de la Navale La Seyne-sur-Mer