Vincent PERRIOT – NEGALYOD HUBERTY & BREYNE, 2 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 2 au 18 septembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 11h à 19h

gratuit

La galerie Huberty & Breyne de Paris est heureuse de présenter l’exposition de Vincent Perriot consacrée à la série phare Negalyod, dont des planches originales du tome 1 (2018) et, en avant-première et en exclusivité mondiale, une sélection de planches originales du tome 2, Le Dernier Mot, dont la sortie chez Casterman est prévue le 29 septembre 2021.

Vincent Perriot est un dessinateur passionné, salué très tôt par la critique : en 2001, alors qu’il n’a que dix-sept ans, il remporte le Grand Écureuil d’or à Angoulême puis, en 2005, le Prix Jeunes Talents. Il reçoit en 2010 avec Arnaud Malherbe le Prix Jeunes Talents de la Bande Dessinée à Saint-Malo. En 2019, il obtient le Prix Saint-Michel du scénario pour Negalyod – sujet de l’exposition.

Perriot étudie aux beaux-arts d’Angoulême. Révélé dans l’édition indépendante (Coconino, Clafoutis, les Editions de la Cerise), il se découvre pleinement dans la bande dessinée d’aventure (Taïga Rouge chez Dupuis Aire Libre, Belleville story et Paci chez Dargaud), et se réinvente chez Casterman avec Negalyod pour devenir un nouveau classique.

Cette nouvelle saga aborde avec virtuosité nos grandes questions de société par la voie de la science-fiction. Dans le premier tome Jarri, un berger de dinosaures, décide de se rendre dans la capitale pour se venger de la destruction de son troupeau par le « Grand Réseau ». Une lutte faite d’espoir et d’humanisme s’engage, en pleine dystopie technoscientifique. Ainsi, dans le tome 2, des milliers de survivants prennent la mer pour inventer de nouveaux possibles. Par le trait et la narration, le spectateur prend part à tous ces processus de création, séduit par la justesse et l’énergie du dessin immersif de l’auteur.

Perriot dépeint avec grandeur et réalisme des villes tentaculaires et de multiples espaces naturels peuplés de milliers d’animaux et d’humains. Il fait exploser les cadres, tord les perspectives, flirte avec le mysticisme lorsqu’il évoque le rapport à la terre et aux éléments naturels, comme dans un film de Tarkovski. Il s’inspire de Moebius et de son « investissement technique et spirituel de chaque instant ». Il évoque aussi Miles Davis par sa capacité à improviser avec la liberté et la précision que cela impose.

Pour Perriot, exposer ces planches originales est essentiel et réjouissant car cela permet de transmettre au spectateur une part de sa vie. Fruits de six années de travail, elles incarnent une vision à la fois ouverte et introspective sur le monde actuel et à venir. Dans le contexte inédit de cette exposition, le dialogue établit entre chacune des oeuvres engendre de nouveaux récits. L’auteur considère ses planches comme vivantes : chaque trait, minutieux ou libre, témoigne d’une humeur à un instant donné. Chaque oeuvre est un nouveau regard sur le monde, un ensemble de matières imaginatives qui ne demande qu’à être (ré)interprété.

C’est le pari de cette exposition : permettre aux lecteurs de Perriot de devenir, le temps de l’exposition, acteurs d’un processus de création ; inviter les amateurs d’art à se plonger dans un récit graphique sans compromission ; souligner combien la bande dessinée a le pouvoir inégalé de convoquer d’autres arts pour atteindre sa pleine singularité.

HUBERTY & BREYNE 36, avenue Matignon Paris 75008

9, 13 : Miromesnil (154m) 9 : Saint-Philippe-de-Roule (360m)



Contact :HUBERTY & BREYNE 0140280471 https://hubertybreyne.com/fr/expositions/presentation/440/negalyod

Date complète :

