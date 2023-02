VINCENT PEIRANI » JOKERS » SALLE GERARD PHILIPE STE GENEVIEVE DES BOIS Catégories d’Évènement: Essonne

STE GENEVIEVE DES BOIS

VINCENT PEIRANI » JOKERS » SALLE GERARD PHILIPE, 31 mars 2023, STE GENEVIEVE DES BOIS. VINCENT PEIRANI » JOKERS » SALLE GERARD PHILIPE. Un spectacle à la date du 2023-03-31 à 20:30 (2023-03-31 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros. Apre?s de multiples collaborations en duo (Emile Parisien, Michel Portal, Michael Wollny, Franc?ois Salque…) ou au sein de son quintette Living Being, Vincent Peirani a souhaité? se lancer dans une autre forme d’orchestration, celle du trio. Votre billet est ici SALLE GERARD PHILIPE STE GENEVIEVE DES BOIS rue Marc Sangnier Essonne Apre?s de multiples collaborations en duo (Emile Parisien, Michel Portal, Michael Wollny, Franc?ois Salque…) ou au sein de son quintette Living Being, Vincent Peirani a souhaité? se lancer dans une autre forme d’orchestration, celle du trio. .28.6 EUR28.6. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Essonne, STE GENEVIEVE DES BOIS Autres Lieu SALLE GERARD PHILIPE Adresse rue Marc Sangnier Ville STE GENEVIEVE DES BOIS Tarif 28.6-28.6 lieuville SALLE GERARD PHILIPE STE GENEVIEVE DES BOIS Departement Essonne

SALLE GERARD PHILIPE STE GENEVIEVE DES BOIS Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ste-genevieve-des-bois/

VINCENT PEIRANI » JOKERS » SALLE GERARD PHILIPE 2023-03-31 was last modified: by VINCENT PEIRANI » JOKERS » SALLE GERARD PHILIPE SALLE GERARD PHILIPE 31 mars 2023 SALLE GERARD PHILIPE STE GENEVIEVE DES BOIS

STE GENEVIEVE DES BOIS Essonne