Vincent Peirani en live sur Youtube – Musique, 10 mars 2021-10 mars 2021, Plancoët.

Vincent Peirani en live sur Youtube – Musique 2021-03-10 20:30:00 – 2021-03-10 22:50:00

Plancoët Côtes d’Armor Plancoët

*Enregistré depuis la salle de spectacles SolenVal à Plancoët*

Living Being – Nightwalker

Accordéoniste du monde classique et de la chanson française, Vincent Peirani s’exprime avec une aisance comparable dans un contexte jazz. Après le triomphe de Living Being, il présente un grisant Night Walker. Ce second opus intègre à son monde, déjà si singulier, des accents puissamment rock. Outre l’excellence de l’écriture, de l’instrumentation et de l’exécution, le quintette 2.0 a porté un soin tout particulier au son de l’album. Associant souffles organiques aux jaillissements électriques, les plages font se succéder des atmosphères raffinées, des grooves teintés d’orientalismes contemporains et des reprises audacieuses du compositeur baroque Henry Purcell ou du groupe de rock Led Zeppelin. Les morceaux sont toujours très expressifs et évocateurs. L’album est d’une rare délicatesse et d’une toute aussi rare profondeur d’émotion.

« Vincent Peirani ou l’art de transformer un classique du rock en classique du jazz » TELERAMA

Album sensation aux Victoires du jazz 2019

Distribution

Accordéon : Vincent Peirani

Saxophone : Emile Parisien

Clavier : Tony Paeleman

Basse : Julien Herné

Batterie : Yoann Serra

