Vincent Niclo – Récital BASILIQUE DE SAINT QUENTIN, 19 mai 2023, ST QUENTIN CEDEX.

Vincent Niclo – Récital BASILIQUE DE SAINT QUENTIN. Un spectacle à la date du 2023-05-19 à 20:30 (2023-04-11 au ). Tarif : 44.0 à 44.0 euros.

David Hardit productions (PLATESV-R-2021-002383/86) présente : ce spectacle. Vincent Niclo « Récital » Voilà 10 ans déjà que Vincent Niclo est un OVNI dans le paysage de la chanson française Après plus d’1 million d’albums vendus, 9 albums certifiés Or et Platine, le Ténor le plus populaire de France nous propose un récital unique, intime et acoustique dans les plus belles églises et cathédrales de France. N° téléphone accès PMR : 09.83.87.40.32 Vincent Niclo

Votre billet est ici

BASILIQUE DE SAINT QUENTIN ST QUENTIN CEDEX 1 Rue de Labon 02107

David Hardit productions (PLATESV-R-2021-002383/86) présente : ce spectacle. Vincent Niclo

« Récital »

Voilà 10 ans déjà que Vincent Niclo est un OVNI dans le paysage de la chanson française

Après plus d’1 million d’albums vendus, 9 albums certifiés Or et Platine, le Ténor le plus populaire de France nous propose un récital unique, intime et acoustique dans les plus belles églises et cathédrales de France.

N° téléphone accès PMR : 09.83.87.40.32

.44.0 EUR44.0.

Votre billet est ici