Vincent Moscato – Complétement jojo Casino Barrière Bordeaux, 10 décembre 2021, Bordeaux.

Vincent Moscato – Complétement jojo

du vendredi 10 décembre au samedi 11 décembre à Casino Barrière Bordeaux

Danseur, biker, sauveteur, il fricote parfois à la cour d’Angleterre et est aussi un formidable stimulant cardiaque : il agit sur les tensions, réduit le stress, muscle les abdos et lifte le visage. Bref, le public de Bordeaux est prévenu : Vincent Moscato est complètement jojo ! Ecrit avec son ami Frédéric Pouhier et son épouse Krystel, le spectacle “Moscato complètement jojo” a pour thème la mythomanie : “Oui dans le show, je suis mytho a déclaré sur RMC l’humoriste à l’accent impayable. Je raconte des ‘bananes” incroyables, des ‘saucisses’ comme s’il en pleuvait. Parce que je me suis aperçu que passé cinquante ans, les mecs racontent n’importe quoi. Ils ont la mémoire courte. Même moi, j’ai constaté qu’avec le temps, mes percées au rugby avaient pris vingt mètres. En vieillissant, c’est une maladie.” Entre les “gaudrioles” comme son amour caché avec Lady Di (“grande fan de rugby”) et ses virées en moto avec son meilleur ami Johnny Hallyday (“depuis la mort de la star, on ne compte plus les meilleurs amis de Jojo sur les plateaux télé”), il y évoque aussi son divorce, la garde de ses enfants et, avec une autodérision qui force le respect, son passage dans Danse avec les stars où il aura tenu trois semaines. Une belle tranche de rigolade !

A partir de 39€

Vincent Moscato emballe le moteur ! En irrésistible canaille, il partage avec le public ses secrets et ses nouveaux succès.

Casino Barrière Bordeaux Rue du Cardinal Richaud Bordeaux Le Lac Gironde



2021-12-10T20:30:00 2021-12-10T22:30:00;2021-12-11T20:30:00 2021-12-11T22:30:00