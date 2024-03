Vincent Moon rencontre Faustine Audebert et Craze – Eurofonik #12 Trempo Nantes, jeudi 14 mars 2024.

Vincent Moon rencontre Faustine Audebert et Craze – Eurofonik #12 LIVE CINÉMA Jeudi 14 mars, 20h00 Trempo Gratuit – Entrée libre

– Dans le cadre du festival Eurofonik –

Vincent Moon est un cinéaste et un explorateur sonore. Depuis dix ans, il parcourt le monde caméra au dos, pour sa collection Petites Planètes. Il avait également réalisé les films produits par Eurofonik en 2021. À l’invitation croisée du festival et de Trempo, Vincent Moon livre ici une performance “live cinéma”, intense et improvisée, montée en direct, constituée à l’aide d’archives accumulées lors de ses voyages. Il convie sur scène deux artistes : Faustine Audebert (chant, guitare, claviers et percussions), spécialiste des chants bretons ainsi que Craze, aka Tangui Le Cras, qui, à l’aide de son biniou, propose une approche brute et expérimentale.

Trempo 6 Bd Léon Bureau, 44200 Nantes

Theo Civitello