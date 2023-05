Vincent Malassis Parc de la Fondation des Artistes, 3 juin 2023, Nogent-sur-Marne.

Le samedi 03 juin 2023

de 20h45 à 21h45

.Tout public. gratuit

Live de « The Noisy World » de Vincent Malassis, une performance à trois platines vinyles qui propose un voyage entre les drones scintillants, les ruptures radicales et les profondeurs harmoniques de son solo électroacoustique en apnée.

Vincent Malassis, en étroite collaboration avec une équipe de chercheurs du Laboratoire BeBEST et membre du projet SONARS (production la Carène, Brest) s’approprie des paysages acoustiques marins constitués de sons, souvent inédits, émis par des homards, coquilles Saint-Jacques, langoustes, morses, etc. Tel un scientifique, il mène des recherches expérimentales à partir de cette matière première et développe des textures sonores faisant place à des compositions, installations et performances. En immersion entre sons concrets de homards à la sauce électronique, Vincent Malassis met en scène des paysages sonores, marqués par des reliefs entre dissonance et mélodie : The Noisy World. Sa performance à trois platines vinyles propose un voyage entre les drones scintillants, les ruptures radicales et les profondeurs harmoniques de son solo électroacoustique en apnée.

Evénement de la programmation artistique Anticiper les flots, en partenariat avec la Maison Populaire de Montreuil et avec le soutien de la Métropole du Grand Paris.

Avec le concours du label Murailles Music.

Parc de la Fondation des Artistes 16 rue Charles VII 94130 Nogent-sur-Marne

