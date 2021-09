Bourg-Argental Bourg-Argental Bourg-Argental, Loire Vincent Magrini – Concert de chansons traditionnelles folk – “La Fleur de mai” – Saison culturelle municipale Bourg-Argental Bourg-Argental Catégories d’évènement: Bourg-Argental

Loire

Vincent Magrini – Concert de chansons traditionnelles folk – “La Fleur de mai” – Saison culturelle municipale Bourg-Argental, 2 octobre 2021, Bourg-Argental. Vincent Magrini – Concert de chansons traditionnelles folk – “La Fleur de mai” – Saison culturelle municipale 2021-10-02 20:00:00 20:00:00 – 2021-10-02 21:30:00 21:30:00 Salle Jacques Estérel Place Alfred Guyotat

Bourg-Argental Loire Bourg-Argental EUR Après avoir tourné en groupe ou en solo depuis 20 ans en France et à l’étranger, Vincent Magrini propose un concert de chansons traditionnelles de France, revisitées et arrangées pour faire bouger et danser son public ! +33 4 77 39 61 34 dernière mise à jour : 2021-09-15 par Office de Tourisme du Pilat

Détails Catégories d’évènement: Bourg-Argental, Loire Autres Lieu Bourg-Argental Adresse Salle Jacques Estérel Place Alfred Guyotat Ville Bourg-Argental lieuville 45.29767#4.55903