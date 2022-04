Vincent M expose à la ferme Cara-Meuh ! Vains, 1 août 2022, Vains.

Vincent M expose à la ferme Cara-Meuh !

2022-08-01 – 2022-08-30 Ferme des Cara-Meuh 11 route de Saint Léonard

Vains Manche Vains

La photographie est d’abord un regard posé, un moment d’observation privilégié sur le monde qui nous entoure.

Facétieuse elle impose par sa technique quelques rigueurs inébranlables constituées dès son origine. Un temps de pause, un diaphragme, la sensibilité d’un film ou le gain d’un capteur numérique entrent dans l’alchimie de sa préparation.

Les bases intégrées, reste le seul bonheur de la promenade, de l’arpentage en un mot de la découverte. Chaque jour, la lumière céleste peut offrir des images de qualité, il suffit d’appréhender l’extérieur comme un studio et de savoir trouver ses sujets.

L’oeil exercé sait qu’en un instant la nature se pare de ses plus beaux atours et le doigt déclencheur doit être vif pour que l’orbite de verre puisse retranscrire sa splendeur. Retenir à jamais la fugacité du vol d’un oiseau, la course d’un nuage, le sourire d’une rencontre, la lumière sur un paysage.

S’accaparer le monde, le magnifier est la tâche infinie de celui qui s’adonne, s’abandonne, un jour, un instant en photographie.

Vincent M.

Rencontre avec l’artiste : dimanche 31 juillet, de 16h à 19h (vernissage).

Entrée gratuite 7j/7, de 9h à 19h en semaine – de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 le week-end.

equipe@cara-meuh.com +33 2 33 70 82 40 https://cara-meuh.com/

dernière mise à jour : 2022-04-18 par OT MSM Normandie – BIT Saint-Jean-le-Thomas