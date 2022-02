VINCENT LEMAIRE THEATRE MOLIERE, 15 mars 2022, Bordeaux.

VINCENT LEMAIRE

du mardi 15 mars au mercredi 16 mars à THEATRE MOLIERE

Après avoir séduit plus de 75 000 personnes dans les plus grandes entreprises de France pour les aider à mieux se comprendre et à mieux communiquer, la version grand public de la Conférence Spectacle Com’ en Couleurs arrive dans votre ville. Deux dates à Bordeaux, les 15 et 16 Mars à 20H00 pour découvrir ce nouveau spectacle en rodage. L’objectif est simple : Se divertir tout en apprenant à mieux se connaître et à mieux communiquer avec son entourage personnel et professionnel. Rire tout en apprenant à mieux se connaître et à mieux communiquer est plus que jamais nécessaire ! Venez avec votre famille, vos amis et même vos collègues.

THEATRE MOLIERE 33 RUE DU TEMPLE 33000 BORDEAUX Bordeaux Triangle d’Or Gironde



2022-03-15T20:00:00 2022-03-15T21:30:00;2022-03-16T20:00:00 2022-03-16T21:30:00